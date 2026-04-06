Китай согласился продлить безвизовый режим с Россией на год

Афиша Daily
Фото: Nuno Alberto/Unsplash

Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян на один год, сообщают «Известия» со ссылкой на МИД РФ. В этом случае он будет действовать до середины сентября 2027 года. 

Китай ввел пробный безвизовый режим с Россией сроком на один год 15 сентября 2025 года. Благодаря ему каждый россиянин может поехать в КНР на 30 дней, имея только загранпаспорт. 

Российские власти в ответ с 1 декабря 2025 года ввели аналогичные условия для жителей Китая. Во время эксперимента не происходило серьезных проблем, что позволяет вести переговоры о его продлении, подчеркнули в МИД России.

При этом Пекин, скорее всего, не согласится на бессрочную отмену виз, полагают эксперты. Вместо этого может происходить ежегодная пролонгация такого режима. Сейчас нет ни одной страны, для граждан которой КНР бессрочно отменила обязательные туристические документы.

