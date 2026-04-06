В августе на Байкале пройдет 815-километровая велогонка

С 2 по 8 августа в окрестностях озера Байкал пройдет велогонка Baikal Bikepacking Race (BBR). Участникам из городов от Минска до Владивостока предстоит преодолеть 815 километров за 6,5 дня. На старт выйдут 80–90 человек, которые будут соревноваться как в одиночку, так и в парах.