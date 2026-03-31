Коннор Сторри снялся в короткометражке Нии ДаКоста

Фото: Verizon/YouTube

Американский актер Коннор Сторри, звезда сериала «Жаркое соперничества», снялся в короткометражном фильме режиссера Нии ДаКоста («28 лет спустя: Храм костей», «Кэндимен»). Об этом написал The Hollywood Reporter.

Картина ДаКоста называется «Оглянись» («Look Behind You»). Кинематографистка сняла ее для телекоммуникационной компании Verizon. Фильм длительностью в четыре с половиной минуты представляет собой страшный триллер.

Он начинается с того, что Сторри подъезжает к уединенной хижине в лесу. Он открывает дверь, используя умную систему безопасности. Устроившись, актер разжигает костер — и все лучше осознает, что он в доме не один.

Сперва из стереосистемы начинает греметь дэт-метал. Пока Коннор готовит пасту и репетирует реплики из сценария, срабатывает сигнализация. Свет гаснет, звонит стационарные телефон, загорается лампа. Сторри хватается за нож — и слышит стук в дверь. К дому приближается некая фигура в дождевике.

«Мне было очень весело работать с Коннором и создавать этот ролик для Verizon! Команда была потрясающей, и мы получили огромное удовольствие от воплощения задумки», — прокомментировала ДаКоста.

