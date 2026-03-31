Ветеранам Великой Отечественной войны к 9 Мая выплатят по 10 тыс. рублей

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков отметил, что ни самим ветеранам, ни их близким не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления для того, чтобы получить средства: выплату беззаявительно перечислят в апреле или мае на основании имеющихся у Социального фонда данных. По словам Чиркова, деньги получат ветераны, которые во время ВОВ несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий.