Ветеранам Великой Отечественной войны к 9 Мая выплатят по 10 тыс. рублей

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Социальный фонд РФ в апреле начнет перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая. Об этом пишет пресс-служба фонда.

«Каждому ветерану средства будут доставлены банками и почтой по своему графику. Согласно указу президента, выплата составляет 10 тыс. рублей и предоставляется тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях ВОВ», — говорится в сообщении.

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков отметил, что ни самим ветеранам, ни их близким не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления для того, чтобы получить средства: выплату беззаявительно перечислят в апреле или мае на основании имеющихся у Социального фонда данных. По словам Чиркова, деньги получат ветераны, которые во время ВОВ несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий.

Помимо этого, выплату предоставляют за участие в боевых операциях в ходе войны, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по некоторым другим основаниям. Получить средства смогут не только ветераны в России, но и участники ВОВ, проживающие в прибалтийских государствах — бывших республиках СССР: Эстонии, Латвии и Литве.

9 мая 2026 года отмечается 81-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. По данным на январь 2026 года, в России осталось чуть более 6000 ветеранов ВОВ. Самым молодым из них (призванным в 1945-м году) минимум 98–99 лет.

