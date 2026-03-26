Глава «Ростелекома» посоветовал вернуться к стационарным телефонам

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Pawel Czerwinski/Unsplash

Россияне стали чаще запрашивать установку стационарных телефонов. Об этом заявил журналистам президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на съезде Российского союз промышленников и предпринимателей, пишет ТАСС.

«Я могу сказать интересное явление: у нас очень заметно выросло количество запросов на установку стационарного телефона. Потому что люди поняли, что это очень надежный и качественный способ связи. Он должен быть в каждом доме», — сказал он.

Осеевский не смог привести актуальные данные о спросе на такое средство связи, но добавил, что даже «многие очень уважаемые люди» теперь хотят себе домой такой телефон. «Это просто гарантированный способ [связи]. Я прямо всем советую вернуться к стационарному телефону. Как огнетушитель — это должно быть в каждом доме», — сказал топ-менеджер. 

Недавно Forbes сообщил, что из-за ограничения мобильного интернета в Москве вырос спрос на проводные телефоны. По данным издания, с 9–10 марта число заявок на подключение фиксированной связи внутри Садового кольца выросло примерно вдвое.



 

Расскажите друзьям