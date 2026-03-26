Глава «Ростелекома» посоветовал вернуться к стационарным телефонам

Осеевский не смог привести актуальные данные о спросе на такое средство связи, но добавил, что даже «многие очень уважаемые люди» теперь хотят себе домой такой телефон. «Это просто гарантированный способ [связи]. Я прямо всем советую вернуться к стационарному телефону. Как огнетушитель — это должно быть в каждом доме», — сказал топ-менеджер.



Недавно Forbes сообщил, что из-за ограничения мобильного интернета в Москве вырос спрос на проводные телефоны. По данным издания, с 9–10 марта число заявок на подключение фиксированной связи внутри Садового кольца выросло примерно вдвое.