Туры в Таиланд подорожают из‑за роста цен на топливо
Т2 отменил международный роуминг для звонков
Умерла актриса из «Супермена» 1978 года Валерия Перрин
Названы предварительные даты начала купального сезона в Москве
Джей Зи впервые рассказал о «неконтролируемой ярости» после обвинений в изнасиловании
Зарплаты курьеров в Москве на 12% превышают доходы специалистов с высшим образованием
Федор Бондарчук исполняет желания в трейлере «Хоттабыча»
В Москве пройдет шесть велофестивалей в 2026 году
Снуп Догг сыграет заключенного в фильме «Бог родео». Продюсером станет Ридли Скотт
Каждый четвертый россиянин скрывает свои странные гастрономические пристрастия
В Екатеринбурге пройдет инвестфорум ВТБ «Россия зовет!»
Дом Ханны Монтаны появился на Airbnb
«Перекресток» открыл супермаркет на высоте 1600 метров в горах Сочи
В России меняются правила денежных переводов с 1 апреля
«Пропускаем какие‑то вещи совершенно тупые»: Путин призвал ускорить введение квот на зарубежное кино
Суд в США признал Meta* и YouTube виновными в создании вызывающих привыкание продуктов
В самые популярные даты столичные загсы увеличили время работы
Духовным главой англиканской церкви впервые стала женщина
Исследование: связь между собаками и людьми существует уже более 15 000 лет
Онжаню Эллис-Тейлор снимется в сериале «Эйнштейн»
Мелания Трамп хотела бы, чтобы детей обучали роботы
Брюс Кэмпбелл назвал фильм «Эрни и Эмма» своим приоритетом. Актер проходит лечение от рака
Фильм «Она написала убийство» с Джейми Ли Кертис выйдет в декабре 2027 года
Вышел первый трейлер сериала «Гарри Поттер»
Гвинет Пэлтроу сыграет главную роль в экранизации «Незнакомцев» Белль Берден
Музыкальный журналист устал от блокировок и завел канал в «Google Таблицах»
Барби Феррейра в ужасе от Дейкра Монгомери в трейлере «Лики смерти»
В Нидерландах, предположительно, нашли скелет д’Артаньяна

Охранник Чаппелл Роан взял вину на себя за инцидент с 11-летней фанаткой

Афиша Daily
Фото: pascalduvier

Паскаль Дювье, охранник, оказавшийся в центре конфликта между певицей Чаппелл Роан и 11-летней Адой Лоу, выступил с официальным заявлением. Он утверждает, что действовал самостоятельно, без поручения артистки, и выразил сожаление о произошедшем.

Инцидент произошел 21 марта в отеле Сан-Паулу, где Роан и семья футболиста Жоржиньо (мужа матери Ады) находились в одном месте. Спортсмен обвинил певицу в том, что ее охрана неправомерно обвинила ребенка в домогательствах. Сама Роан заявила, что не видела женщину с ребенком и не просила охрану вмешиваться.

Мать девочки Кэтрин Хардинг в своем видео рассказала, что Ада лишь подошла к саду, чтобы издалека посмотреть на звезду, не приближаясь и не доставая телефон. По ее словам, охранник затем подошел к ним и «очень агрессивным тоном» отчитал дочь и пригрозил жалобой.

Дювье, который ранее работал в охране такой звезды, как Ким Кардашьян, заявил: «Я беру на себя полную ответственность за события, произошедшие 21 марта… Действия, которые я предпринял, не были совершены от имени Чаппелл Роан, ее личной службы безопасности, ее менеджмента или каких-либо иных лиц.

Я принял решение, основываясь на информации, полученной от администрации отеля, на событиях, свидетелем которых я стал несколькими днями ранее, а также на повышенном общем уровне угрозы безопасности в нашей локации. Мое единственное взаимодействие с матерью девочки носило спокойный характер и было продиктовано благими намерениями, однако исход этой встречи вызывает сожаление». 

