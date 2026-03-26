Охранник Чаппелл Роан взял вину на себя за инцидент с 11-летней фанаткой

Паскаль Дювье, охранник, оказавшийся в центре конфликта между певицей Чаппелл Роан и 11-летней Адой Лоу, выступил с официальным заявлением. Он утверждает, что действовал самостоятельно, без поручения артистки, и выразил сожаление о произошедшем.
Инцидент произошел 21 марта в отеле Сан-Паулу, где Роан и семья футболиста Жоржиньо (мужа матери Ады) находились в одном месте. Спортсмен обвинил певицу в том, что ее охрана неправомерно обвинила ребенка в домогательствах. Сама Роан заявила, что не видела женщину с ребенком и не просила охрану вмешиваться.
Мать девочки Кэтрин Хардинг в своем видео рассказала, что Ада лишь подошла к саду, чтобы издалека посмотреть на звезду, не приближаясь и не доставая телефон. По ее словам, охранник затем подошел к ним и «очень агрессивным тоном» отчитал дочь и пригрозил жалобой.
Дювье, который ранее работал в охране такой звезды, как Ким Кардашьян, заявил: «Я беру на себя полную ответственность за события, произошедшие 21 марта… Действия, которые я предпринял, не были совершены от имени Чаппелл Роан, ее личной службы безопасности, ее менеджмента или каких-либо иных лиц.
Я принял решение, основываясь на информации, полученной от администрации отеля, на событиях, свидетелем которых я стал несколькими днями ранее, а также на повышенном общем уровне угрозы безопасности в нашей локации. Мое единственное взаимодействие с матерью девочки носило спокойный характер и было продиктовано благими намерениями, однако исход этой встречи вызывает сожаление».