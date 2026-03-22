Охранник Чаппелл Роан довел до слез 11-летнюю дочь итальянского футболиста

Итальянский футболист Жоржиньо Фрелло в соцсетях обвинил телохранителя Чаппелл Роан и саму артистку в грубом обращении с его 11-летней дочерью. Об этом пишет Variety.



По словам спортсмена, его жена вместе с дочерью находится в Сан-Паулу на фестивале Lollapalooza Brazil. Они остановились в одном отеле с Чаппелл Роан. Во время завтрака девочка увидела певицу.



«Она даже не подошла к ней. Она просто прошла мимо столика певицы и посмотрела, чтобы убедиться, что это она, улыбнулась и вернулась к своей маме», — рассказал футболист.



«То, что произошло дальше, было совершенно несоразмерным. Крупный охранник подошел к их столику, когда они еще завтракали, и начал в крайне агрессивной манере разговаривать как с моей женой, так и с моей дочерью, говоря, что она не должна „проявлять неуважение“ или „домогаться“ других людей», — добавил футболист.



По его словам, дочь была очень потрясена и много плакала. Сам футболист выступил против таких действий певицы и ее охраны. «Чапелл Роан, без твоих поклонников ты была бы никем», — написал он.