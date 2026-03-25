«Яндекс» запустит доставку роботами-курьерами еще в пяти городах России

«Яндекс» объявил о запуске рободоставки в Нижним Новгороде, Химках, Люберцах, Одинцово и Долгопрудном.



Сейчас она доступна в Москве, Петербурге, Казани, Мурино и Иннополисе. В Казани такая доставка тоже расширится: она появятся в Ново-Савиновском и Советском районах города.



На старте роботы будут привозить заказы «Яндекс Лавки», позже добавятся «Еда» и «Доставка». В Подмосковье и новых районах Казани рободоставка заработает в апреле, а в Нижнем Новгороде — до конца июня. Там воспользоваться ей смогут жители Сормовского, Московского и Канавинского районов.



Сейчас по районам, где появятся доставщики, начали курсировать роботы-картографы. Внешне они напоминают первых, но у них другая задача.