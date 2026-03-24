Режиссер «Я ругаюсь» Кирк Джонс экранизирует детские книги о мистере Бенне

Иллюстрация: Би-би-си

Британский режиссер Кирк Джонс, известный по фильмам «Я ругаюсь» и «Моя ужасная няня», снимет картину по мотивам серии детских книг «Мистер Бенн» Дэвида Макки. Об этом сообщил Deadline.

Продюсерами кинопроекта выступят Дэвид Баррон, работавший над франшизой «Гарри Поттер», Брануэн Прествуд Смит («Мавританец») и комик Джек Уайтхолл. Также продюсировать экранизацию будет сам Джонс.

Кинематографисты намерены создать полнометражный фильм и анимационный сериал. Кастинг начнется в 2026 году, позже. Производство художественной картины запланировано на 2027 год.

«В детстве я обожал мистера Бенна и сразу понял, как важно познакомить с ним новое поколение в приключенческом фильме. Мистер Бенн находит уникальный способ путешествовать во времени и пространстве, посещая исторические и футуристические миры, чтобы решать, казалось бы, грандиозные проблемы, проявляя доброту, сострадание и здравый смысл», — заявил Джонс.

Он отметил, что хочет поработать над проектом, который будет юмористическим и развлекательным и в то же время «поможет сосредоточиться на важном».

Писатель и иллюстратор Дэвид Макки придумал мистера Бенна в 1960-х. Первая книга о нем вышла в 1967-м. В 1971 году Би-би-си выпустила мультфильм по творчеству Макки. В каждом эпизоде мужчина в деловом костюме и котелке выходил из своего дома, заходил в магазин карнавальных костюмов, переодевался и через волшебную дверь в нем попадал в новый мир, соответствующий его новому наряду.

Анимационное шоу имело большой успех в Великобритании, и его регулярно повторяли по телевидению. В 1990-х появились первые слухи о том, что «Мистер Бенн» может превратиться в игровой фильм. На главную роль пророчили Джона Ханну, Бен Кингсли должен был сыграть владельца магазина, но проект не состоялся.

