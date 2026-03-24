13-летняя Алиса Теплякова начала работать психологом. Ее консультации стоят 50 тысяч рублей

Фото: «Учимся с Алисой»/YouTube

Москвичка Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в 8 лет и закончившая вуз в 13 лет, начала работать по специальности. Ее консультации как психолога стоят 50 тысяч рублей, написали «Известия».

Теплякова готова работать как с детьми, так и со взрослыми. По словам отца Алисы Евгения Теплякова, существует «достаточно много» желающих попасть на прием к психологу-подростку.

Тепляков отметил, что его дочь уже провела ряд консультаций. Цена на встречу с Алисой «может обсуждаться в индивидуальном порядке», подчеркнул Евгений. Тепляков добавил, что семья не нуждается в том, чтобы Алиса работала «за хлеб». Согласно российскому законодательству, девочка не может официально работать до достижения 16 лет. Кроме того, для психологической практики ей может потребоваться дополнительное обучение.

О том, что Алиса Теплякова окончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и получила диплом педагога-психолога, стало известно в начале марта. Она получила высшее образование за два с половиной года и защитила диплом на оценку «хорошо».

Научный руководитель Алисы отметил, что личное участие подростка в создании дипломной работы оценить сложно «из‑за высокой вовлеченности в процесс законных представителей». На защите он, впрочем, не присутствовал.

В семье Тепляковых воспитываются девять детей. Все они обучаются по системе, которую разработал отец. Она позволяет проходить школьную программу в ускоренном режиме и получать высшее образование уже в подростковом возрасте.

Старший сын Тепляковых Хеймдалль окончил школу так же, как и Алиса, в 8 лет. В 2024 году из школы выпустилась и младшая сестра Алисы — восьмилетняя Лея. Третья дочь Тепляковых, семилетняя Терра, получила аттестат о завершении девяти классов.

