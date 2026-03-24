HBO показал первый кадр из сериала «Гарри Поттер»

В социальных сетях сервиса HBO опубликовали первый кадр из сериала «Гарри Поттер», который выйдет на экраны в 2027 году.
На снимке можно увидеть главного героя в исполнении Доминика МакЛоклина, но только со спины. Он одет в мантию и, судя по всему, готовится к матчу против Пуффендуя. Стриминговый сервис также пообещал поделиться новыми подробностями о шоу 25 марта.
Первый сезон будет состоять из восьми серий. Уже известно, что в сериале покажут гораздо больше, чем было в книгах или фильмах: например, зрители увидят больше домашней жизни Драко Малфоя.
Недавно Паапа Эссьеду, утвержденный на роль Северуса Снейпа, рассказал, что получал угрозы от людей, недовольных его кандидатурой. Он добавил, что хейт подпитывает его и делает еще более увлеченным в работе над персонажем. Актер также признался, что никогда не видел оригинальных фильмов о Гарри Поттере, в которых снимались Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, но в детстве был поклонником серии книг Джоан Роулинг.