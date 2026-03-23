Олимпиец Том Дейли связал для Райана Гослинга кардиган по мотивам «Проекта „Конец света“»

Британский прыгун в воду Том Дейли создал свитер по мотивам фильма «Проект „Конец света“». Предмет гардероба он подарил исполнителю главной роли Райану Гослингу.
На спине свитера расположена надпись «Рокки ❤️ Грейс». Грейс — бывший молекулярный биолог и школьный учитель, ставший астронавтом, а Рокки — инопланетянин, которого он встречает на своем пути.
По сюжету Грейс просыпается на борту космического корабля и не может вспомнить, как там оказался. Постепенно в его памяти восстанавливается хронология событий: его отправили в звездную систему Тау Кита, которая находится в двенадцати световых годах от Земли, чтобы узнать, как спасти человечество от глобальной катастрофы.
В 2021 году Том Дейли получил в Токио свое первое олимпийское золото в прыжках с 10-метровой вышки. Во время соревнований спортсмена заметили за вязанием на трибунах — оказалось, что у Дейли есть отдельная страница Made with Love By Tom Daley, полностью посвященная рукоделию.
В августе 2024 года Дейли сообщил о завершении карьеры. На своей последней Олимпиаде в Париже спортсмен завоевал серебро в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.