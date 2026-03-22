Летом 2026 года выйдет трехтомник «Энциклопедия Большого театра России»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Hans Neleman/Getty Images

Выход печатного издания «Энциклопедия Большого театра», состоящего из трех томов, запланирован на лето 2026 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ю.

В 2026 году в России отметят 250-летие со дня основания Большого театра. «Первый том — это все наши „руководящие руководители“: дирижеры, директора, художники, балетмейстеры, хормейстеры. Другие два тома будут посвящены спектаклям театра и его персоналиям, то есть артистам», — сказала Харина.

Она добавила, что энциклопедия будет содержать информацию, которая ранее в публичном пространстве не появлялась. Коллектива составителей труда на 80% состоит из сотрудников музея, добавила директор. 

Недавно стало известно, что Михайловский театр закроется на реконструкцию до старта сезона 2027/2028 года. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, уже «заказано соответствующее сценическое оборудование, планшет сцены».

 

Расскажите друзьям