Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Группа Pussycat Dolls вернется на сцену
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»

Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года

Афиша Daily
Фото: Михайловский театр/Telegram

Михайловский театр в Петербурге закроется на реконструкцию до старта сезона 2027/2028. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

Работы в театре начнутся в ближайшее время. По словам Беглова, уже «заказано соответствующее сценическое оборудование, планшет сцены».

«На какое‑то время придется пережить закрытие театра, но, я думаю, мы с этим моментом справимся: жесткий график, жесткое планирование соответствующих работ, чтобы театр к открытию сезона 2027 года был готов», — отметил он.

Ранее стало известно, что художественным руководителем Михайловского театра станет оперный певец Ильдар Абдразаков. Он заявил, что, когда театр закроется на реконструкцию, команда продолжит работать.

«Мы найдем другой театр или другое здание, где мы могли бы проводить наши выступления, и я уверен, что у нас все будет хорошо», — подчеркнул он.

До этого Абдразаков говорил, что хотел бы, чтобы труппа Михайловского сотрудничала с труппой Севастопольского театра оперы и балета, который он возглавляет в качестве худрука с 2024 года.

