На «Хлебозаводе» впервые пройдет благотворительный маркет в пользу фонда «Обнаженные сердца»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

В субботу, 28 марта, в городском пространстве «Хлебозавод» впервые состоится благотворительный маркет, организованный совместно с медиа «Вместе с детства». Все вырученные средства направят в фонд «Обнаженные сердца», который помогает детям и молодым взрослым с аутизмом и другими нарушениями развития.

В весеннем событии будут представлены бренды детской одежды, предметов для дома, обуви и косметики, а также книжные издательства. Среди участников: одежда от «Маманка», La petite Lucie и Teeny Boo, обувь Age of Innocence, книги издательств «Альпина.Дети», «МИФ» и «Поляндрия», косметика для детей Nudibranches и игры Novem, ароматы для дома от парфюмерной студии Flame Moscow, бренд концептуальных свечей nōtem, детское постельное белье «Лиса и Лиза», комнатные растения от Roots и другие.

На маркете также можно будет приобрести вещи от друзей фонда «Обнаженные сердца»: актеров Никиты Ефремова, Павла Табакова, Анастасии Красовской, Мари Коберидзе, Юлии Хлыниной, Марины Васильевой, Александры Ревенко, Юлии Александровой, журналиста, автора YouTube-шоу «Безфильтров» Анастасии Полетаевой, сооснователя проектов Setters Саши Жарковой, декоратора Валерии Сергеевой, бренд-шефа «Masa Madre» Анастасии Годуновой и других. Все вещи можно будет забрать за пожертвования.

Зона маркета расположится в котельной «Хлебозавода». Параллельно в «Гостиной № 9» пройдут детские мастер-классы, организованные вместе с Детской школой дизайна НИУ ВШЭ.

Маркет будет работать с 11.00 до 20.00. Вход на него и мастер-классы — по регистрации

Расскажите друзьям