Макс Корж выступит на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле

Беларусский музыкант Макс Корж анонсировал концерт в Турции.
Выступление состоится 6 июня 2026 года на стадионе «Бешикташ» («Тупраш»). Это одна из крупнейших арен страны, которая вмещает до 40 тыс. зрителей.
«Несомненно, это станет одним из главных событий, на которое приедут люди со всех уголков нашей планеты, чтобы вновь стать частью живого и неповторимого движа», — отмечают организаторы.
Продажа билетов стартует во вторник, 24 марта. После концерта в Стамбуле Корж отправится в Дюссельдорф, где 26 июня даст еще одно большое стадионное выступление.