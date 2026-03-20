Китайский язык стал вторым по популярности в «Яндекс Переводчике»

Сервис «Яндекс Переводчик» подвел итоги работы в честь своего 15-летия. За годы существования топ самых востребованных языков изменился: китайский поднялся на второе место, сместив французский.
Лидером по-прежнему остается английский, замыкает тройку немецкий. Всего в сервисе доступно 115 языков: от самых распространенных до исчезающих и даже выдуманных (например, эльфийского). В их число входят 18 языков народов России, включая малочисленные: мансийский, абазинский и ногайский.
Исследование «Яндекс Переводчика» также показало, что женщины на 70% чаще мужчин переводят с турецкого, на 63% — с корейского и на 55% — с французского. Мужчины активнее работают с узбекским (в 3,2 раза), китайским, польским и японским.
Подростки до 18 лет вдвое чаще других переводят с башкирского, а также проявляют интерес к японскому, корейскому и арабскому. Аудитория 25–34 лет лидирует по переводам с узбекского, таджикского и азербайджанского, а люди старше 45 лет — с итальянского и испанского.