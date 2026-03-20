Российские ученые разрабатывают овощную оранжерею для полетов на Марс

Трейлер нового «Человека-паука» побил рекорд «Дэдпула» и стал самым просматриваемым в истории
«Аэрофлот» переходит на летнее расписание
Китайский язык стал вторым по популярности в «Яндекс Переводчике»
«Иванушки International» все же не будут менять название
Профессия автомаляра стала самой высокооплачиваемой среди рабочих в России
Звезда «Олененка» Джессика Ганнинг появится в экранизации «Берлинской ночи» Филипа Керра
Инсайдер: Джош Хартнетт сыграет главную роль в новом фильме Оливера Стоуна
В школах Кубы будут преподавать русский язык как первый иностранный
Кирстен Данст снимется в сиквеле «Minecraft в кино»
Кристен Стюарт сыграет первую женщину-астронавта США в сериале Amazon о катастрофе «Челленджера»
СМИ: Чака Норриса госпитализировали на Гавайях
Алиша Кис спродюсирует документальный фильм о фотожурналисте Кваме Братвейте
Райан Гослинг рассказал о своей инди-группе Dead Man’s Bones: «Мы играли в церквях и синагогах»
Кевин Спейси урегулировал во внесудебном порядке иски трех мужчин, обвинявших его в насилии
Элла Пернелл снимется с Николасом Галицином в триллере «Возвращение Стэнли Этвелла»
HBO продлил документальный сериал «Соседи» на второй сезон
На Rutube появится раздел с микродрамами
Звезда «Властелина Колец» Элайджа Вуд только сейчас начал читать Толкина
Финляндия снова стала самой счастливой страной мира
Женщина отсудила 23 тыс. фунтов стерлингов у начальника, который называл ее Картошкой
Киану Ривз пять лет продюсировал фильм школьницы о шахматах
Золотое кольцо ежегодно посещают 27 миллионов туристов
В Московской области все еще действуют ограничения на массовые мероприятия из‑за ковида
Вышел первый трейлер «Дикой лошади» — нового фильма Мартина МакДоны
«М.Видео» запустила продажу одежды на своем маркет­плейсе
Placebo перезапишут дебютный альбом 1996 года и отправятся в юбилейный тур
Radiohead отправятся в тур в 2027 году и дадут по 20 концертов на каждом континенте
GJO.E представил новую коллекцию с японской эстетикой

Российские ученые разрабатывают овощную оранжерею для полетов на Марс

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: NASA Kennedy/Flickr

Российские ученые разрабатывают проект космической оранжереи для выращивания овощей, которая могла бы покрыть потребность в витаминах участников длительных космических экспедиций. Об этом РИА «Новости» сообщил заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем РАН Юлий Беркович.

«Наш общий проект включает четыре модуля для оранжереи. Это, во-первых, модуль зеленных культур, который мы сейчас собираемся отправить на Байконур в 2028 году. Второй модуль — это морковный модуль. Третий — карликовые томаты, и четвертый — карликовый сладкий перец», — сказал Беркович.

По его словам, такие оранжереи потребуются в будущем при длительных космических полетах (путь на Марс и обратно может занять два-три года). За такой срок витамины в виде препаратов потеряют свои свойства.

Конвейерную оранжерею «Витацикл-Т» для выращивания салата проверят на Международной космической станции. На Байконур перед доставкой на МКС ее отправят в 2028 году. 

Модуль для выращивания моркови ученые хотят испытать на Российской орбитальной станции. С перцами и томатами сейчас идут предварительные опыты, рассказал Беркович.

Расскажите друзьям
Теги:
РАН