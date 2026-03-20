Российские ученые разрабатывают овощную оранжерею для полетов на Марс

«Наш общий проект включает четыре модуля для оранжереи. Это, во-первых, модуль зеленных культур, который мы сейчас собираемся отправить на Байконур в 2028 году. Второй модуль — это морковный модуль. Третий — карликовые томаты, и четвертый — карликовый сладкий перец», — сказал Беркович.



По его словам, такие оранжереи потребуются в будущем при длительных космических полетах (путь на Марс и обратно может занять два-три года). За такой срок витамины в виде препаратов потеряют свои свойства.



Конвейерную оранжерею «Витацикл-Т» для выращивания салата проверят на Международной космической станции. На Байконур перед доставкой на МКС ее отправят в 2028 году.



Модуль для выращивания моркови ученые хотят испытать на Российской орбитальной станции. С перцами и томатами сейчас идут предварительные опыты, рассказал Беркович.