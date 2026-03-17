Сеть магазинов одежды Modis подала заявление о банкротстве

О финансовых проблемах Modis стало известно в конце 2025 года, когда «Одежда 3000» сообщила о планах подать заявление о банкротстве. Однако проблемы у сети начались раньше ― в 2020 году, после смерти основателя Игоря Сосина. С тех пор компания потеряла цель и стратегию развития, бизнес стал хуже управляться и начались операционные проблемы, считает экспертка NF Group Евгения Хакбердиева.