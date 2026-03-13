Hulu показал трейлер комедии «Pizza Movie» с Гейтеном Матараццо

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер комедии «Pizza Movie», в которой главную роль исполнил звезда «Очень странных дел» Гейтен Матараццо. Новый проект актера выйдет 3 апреля на стриминге.
Фильм расскажет о приключениях двух друзей — застенчивого студента и его безрассудного соседа по комнате. Они отправляются купить пиццу, но после дозы экспериментального наркотика оказываются втянуты в ночное приключение.
Героям предстоит череда абсурдных встреч, дикие галлюцинации и неожиданные откровения, которые могут навсегда изменить их жизнь. Как показал трейлер, компанию парням неожиданно составит однокурсница.
В актерский состав картины войдут Шон Джамброне, Лулу Уилсон, Джек Мартин, Пейтон Элизабет Ли, Маркус Скрибнер, Калеб Зирон, Сара Шерман, Джастин Кули, Кевин Мэттью Рейес, Адам Хершман и Лукас Зельник.
Сценарий фильма написали Брайан МакЭлхани и Ник Кочер. Они же срежиссировали комедию. Продюсерами выступили Джереми Гарелик и Уилл Фелпс из American High, а также Билли Розенберг из All Things Comedy.
Матараццо стал исполнительным продюсером. Над лентой работали также Джейсон Заро, Молле ДеБартоло и Макс Батлер.