В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»

Афиша Daily
Фото: «Dafes Типографика»

24 марта в Музее Москвы откроется первый фестиваль типографики и графического дизайна «Dafes Типографика». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Подробная программа и регистрация доступны на платформе фестиваля. Посетителей ждет выставка 300 типографических плакатов, а также параллельная программа с участием дизайнеров, художников и специалистов в области типографики. 

Программу формируют ведущие практики индустрии: арт-директор компании Paratype Александра Королькова, руководитель онлайн-кампуса и профиля «Коммуникационный дизайн. Онлайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Ярослав Субботин, руководитель юнита HSE Fonts Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ Елена Ройтенберг, основатель Школы исторической каллиграфии Андрей Санников, а также дизайнеры из агентств «Бюробукв» и Otvetdesign, студии «Прагматика», мастерской «Промысел» и других опытных дизайн-бюро. Фестиваль завершится церемонией награждения по конкурсным номинациям «Плакат», «Анимированный плакат», «Детский плакат-букварь», «Айдентика фестиваля „Dafes Типографика“». 

Инициатором фестиваля выступили Dafes — международная цифровая платформа для обмена опытом между образовательными и культурными институциями — и Школа дизайна НИУ ВШЭ. «Многие национальные школы плаката давно обрели узнаваемый визуальный почерк. В России, несмотря на сильную традицию — от конструктивизма до современных авторских проектов, — такая школа пока не сформировалась. „Dafes Типографика“ ставит перед собой задачу это изменить: собрать в одном пространстве наследие и эксперимент, признанных мастеров и новое поколение — и начать профессиональный разговор о том, как может выглядеть современная российская школа плаката», — говорится в сообщении. 

 «Мы ставим перед собой амбициозную задачу — создать масштабный дискурс вокруг типографики и искусства шрифта как универсального визуального языка. Мы хотим сделать так, чтобы плакат и графический дизайн (а типографика — это основа того и другого) стали обсуждаемы и притягивали все большее внимание все большего количества людей», — рассказал куратор проекта, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Юрий Гулитов.


 

