Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»

По словам медиа, звезда будущего фильма Энди Серкис вместе с режиссером трилогии «Властелин колец» Питером Джексоном уговаривали Уинслет сняться в картине на протяжении большей части 2025 года. В итоге актриса согласилась, хотя для съемок ей придется почти на полгода переехать в Новую Зеландию с семьей.