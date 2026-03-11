Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Афиша Daily
Фото: Warner Bros. Discovery

Британская актриса Кейт Уинслет, известная по фильмам «Титаник» и «Чтец», снимется в фильме «Охота на Голлума» — новом проекте во вселенной «Властелина Колец». Об этом сообщил Deadline.

Какую роль исполнит оскароносная артистка, не уточняется. Источники СМИ утверждают, что Уинслет достанется главная женская роль, но подробности о ней не разглашаются.

По словам медиа, звезда будущего фильма Энди Серкис вместе с режиссером трилогии «Властелин колец» Питером Джексоном уговаривали Уинслет сняться в картине на протяжении большей части 2025 года. В итоге актриса согласилась, хотя для съемок ей придется почти на полгода переехать в Новую Зеландию с семьей.

Съемки «Охоты на Голлума» запланированы на 2026 год. Уинслет будет сниматься в фильме с конца мая по октябрь. Ранее Кейт уже работала в Новой Зеландии: в 1994 году она сыграла главную роль в ленте Джексона «Небесные создания».

В актерский состав «Охоты на Голлума» войдут Иэн МакКеллен и, судя по всему, Элайджа Вуд. Они вернутся к своим культовым ролям — Гендальфу и Фродо Бэггинсу.

Грядущая лента расскажет о событиях, развернувшихся между действием «Хоббита» и «Властелина Колец: Братство Кольца». В центре окажется Арагорн, который отправляется в опасный поход. Он стремится поймать Голлума до того, как тот раскроет Саурону местонахождение Кольца.

Серкис выступит режиссером фильма. Сценарий написали Филиппа Бойенс, Фрэн Уолш, Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу. Джексон, Бойенс, Уолш и Зейн Вайнер стали продюсерами. Проект выпустит студия Warner Bros.

