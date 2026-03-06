Россияне стали на 20% чаще пользоваться умной камерой в путешествиях

Сервис «Яндекс Путешествия» подвел итоги использования умной камеры в поездках.
За последний год инструментом воспользовались 1,5 млн человек, что на 20% больше, чем годом ранее. Чаще всего путешественники искали информацию о природных достопримечательностях (38% случаев), архитектуре (19%) и памятниках (18%).
Около 200 тыс. пользователей ежедневно используют визуальный поиск, чтобы узнать названия растений, определить здания или найти объекты городской инфраструктуры. 60% предпочитают наводить камеру на объект в реальном времени, а не загружать готовые фото.
Активнее всего камерой пользуются жители Москвы (33%), Екатеринбурга (4%) и Петербурга (3%). Пик запросов приходится на весенне-летний сезон (40%), когда россияне чаще путешествуют по стране.