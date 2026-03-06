Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра
В парке Горького в Москве откроется «Вкусно — и точка» с роботами-официантами
Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпиаде
Фигуристка Алиса Лю рассказала о преследовании фаната
Большинство россиян считают, что за успешным мужчиной всегда стоит женщина
Хоррор A24 «Полутон» выйдет в российский прокат
Горнолыжница Линдси Вонн возобновила тренировки. Она тяжело травмировалась на Олимпиаде месяц назад
«Я хотела умереть»: Никола Коклан из «Бриджертонов» — о фанатке, обсуждавшей ее тело в туалете
Бренд You Wanna присоединился к акции фонда «Семья вместе», чтобы поддержать мам особенных детей
«Аэрофлот» отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
Uniqlo выпустит коллекцию одежды совместно с Disney и «Формулой-1»
Х5 представит коллекцию униформы от дизайнера, одевающего Cardi B и Ренату Литвинову
Четыре мартовских дня приносят цветочным 7% годового оборота
В Музее Москвы покажут фильм Кирилла Косолапова «Дорога жизни»
Dior планирует к 2028 году возобновить работу двух магазинов в Москве
YouTube тестирует личные сообщения прямо в приложении
Среди россиян вырос спрос на поездки в Южную Корею из‑за воссоединения BTS
Seven Lab представил весенне-летнюю коллекцию
Индонезия запретила пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Общественница пожаловалась в прокуратуру на Shaman из‑за латиницы в псевдониме
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
Концерты рэпера Flo Rida в России перенесут с марта на май
Из Волги исчезает вобла
Участники BTS в тизере концертного фильма для Netflix
У концерта Гарри Стайлза на Netflix появился первый тизер
Chupa Chups выпустил неоткрываемый леденец. Его обертка устойчива к огню и пиле
Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Худруком стал Сергей Безруков
Энн Хэтэуэй выпустила песню — это саундтрек к фильму «Мать Мария»

Россияне стали на 20% чаще пользоваться умной камерой в путешествиях

Сервис «Яндекс Путешествия» подвел итоги использования умной камеры в поездках.

За последний год инструментом воспользовались 1,5 млн человек, что на 20% больше, чем годом ранее. Чаще всего путешественники искали информацию о природных достопримечательностях (38% случаев), архитектуре (19%) и памятниках (18%).

Около 200 тыс. пользователей ежедневно используют визуальный поиск, чтобы узнать названия растений, определить здания или найти объекты городской инфраструктуры. 60% предпочитают наводить камеру на объект в реальном времени, а не загружать готовые фото.

Активнее всего камерой пользуются жители Москвы (33%), Екатеринбурга (4%) и Петербурга (3%). Пик запросов приходится на весенне-летний сезон (40%), когда россияне чаще путешествуют по стране.
 

