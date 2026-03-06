Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку

В центре сюжета ― умный робот по имени Роз. В первой части она терпит крушение на острове и вынуждена выживать в дикой природе. Чужестранке приходится применить все свои знания из мира людей, чтобы подружиться с животными и стать достойным опекуном новорожденному гусенку в компании одинокого лиса и семьи опоссумов.