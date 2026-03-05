«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями

Афиша Daily
Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

До конца учебного года три тысячи учителей в Москве пройдут курс по работе с искусственным интеллектом. Об этом говорится на сайте Mos.ru.

Программа рассчитана на педагогов всех специальностей. В департаменте образования и науки Москвы считают, что она поможет сократить рутинную нагрузку на учителей. Кроме того, они научатся выявлять работы школьников, написанные с помощью ИИ. 

«Повышение ИИ-грамотности педагогов — важная и актуальная задача столичной системы образования. Внедрение новых технологий в учебный процесс должно сопровождаться подготовкой кадров и понятными правилами, включая вопросы безопасности и академической честности», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Обучение начнется 24 марта и продлится два месяца. Онлайн-курс рассчитан на 36 часов, он включает в себя серию вебинаров и уроки для самостоятельного освоения, которые можно проходить в удобное время.

Педагоги с помощью проекта смогут определить свой уровень владения ИИ. Все участники пройдут тестирование знаний и навыков на старте и по завершении обучения. В конце они получат удостоверения о повышении квалификации. Программу по работе с искусственным интеллектом для учителей разработали специалисты «Яндекс Образования» совместно с Московским городским педагогическим университетом.



 

