Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом

Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоту
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix
Путин поручил рассмотреть вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота
Билли Зейн присоединится к сериалу «Король гольфа»
Ринго Старр выпустит новый кантри-альбом
Сериал «Начальная школа „Эбботт“» продлили на шестой сезон
Люси Бойнтон снимется во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Тейяна Тейлор умоляет Пола Томаса Андерсона снять сиквел о ее героине из «Битвы за битвой»
Кристиан Бейл — о ремейке «Американского психопата»: «Смелый шаг. Удачи им»
На «Госуслугах» появится сервис для сдачи пробного ЕГЭ
Селена Гомес рассказала, что Тейлор Свифт написала песню о ней
Кейли Куоко снимется с Реем Романо и Джошуа Джексоном в сериале «Как выжить без меня»
Билл Клинтон улыбнулся, рассматривая свои фото из файлов Эпштейна
В московском музее «Царицыно» открыли выставку весенних цветов
Станцию метро «Трубная» к 8 Марта украсили с помощью более чем 400 алых роз
Создатели «Прыгунов» вдохновлялись «Безумным Максом»
Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами

Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом

Фото: BBC

Пол Беттани — главный кандидат на роль злого волшебника Волан-де-Морта в сериале HBO по «Гарри Поттеру» Джоан Роулинг, сообщает инсайдер DanielRPK.

Беттани известен в первую очередь по роли Вижна в киновселенной Marvel: он появлялся в нескольких фильмах и в сериале «ВандаВижен». Актер также снимался в «Играх разума», «Догвилле» и «Коде да Винчи».

Официального подтверждения от HBO и Warner Bros. пока нет. Если слухи подтвердятся, Беттани на экране появится не сразу: в первом сезоне, основанном на книге «Философский камень», Волан-де-Морта покажут лишь на затылке профессора Квиррелла.

Сериал «Гарри Поттер» выйдет на экраны в 2027 году, его выпустит телеканал HBO. Шоу будет состоять из восьми серий и отличаться реализмом визуала. Создатели шоу стремятся передавать магию с помощью прикладных средств, а не компьютерной графики. Во время препродакшена команда обсуждала использование фотохимических элементов.

В сериале покажут гораздо больше, чем было в книгах или фильмах: например, зрители увидят больше домашней жизни Драко Малфоя — эти эпизоды помогут глубже раскрыть характер героя.

Главные роли в шоу исполнят Доминик МакЛоклин (Гарри), Арабелла Стэнтон (Гермиона) и Аластер Стаут (Рон). К касту также присоединятся Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Люк Таллон (Квиринус Квиррелл) и Пол Уайтхаус (Аргус Филч).

