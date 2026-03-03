Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»

По информации источников, в центре сюжета окажется король Эйгон I Таргариен, также известный как Завоеватель. Действие фильма развернется примерно за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о том, как Эйгон и его сестры объединили Семь Королевств. Подробностей о дате релиза и начале съемок пока нет.