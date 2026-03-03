Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»

Во вселенной «Игры престолов» выйдет полноценный полнометражный фильм, сообщает The Hollywood Reporter. Сценаристом назначен Бо Уиллимон, известный по работе над сериалами «Андор» и «Карточный домик».
По информации источников, в центре сюжета окажется король Эйгон I Таргариен, также известный как Завоеватель. Действие фильма развернется примерно за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о том, как Эйгон и его сестры объединили Семь Королевств. Подробностей о дате релиза и начале съемок пока нет.
Недавно на HBO Max вышел другой проект во вселенной «Игры престолов» — приквел «Рыцарь Семи Королевств». Сериал основан на цикле Джорджа Р.Р.Мартина «Повести о Дунке и Эгге», действие которого происходит за девяносто лет до событий «Игры престолов». Главные роли исполнили Питер Клэффи (рыцарь Дункан Высокий) и Декстер Сол Анселл (его юный оруженосец Эгг).
Мартин выступил соавтором сценария и исполнительным продюсером вместе с Ирой Паркер, который также является шоураннером сериала. Режиссерами первого сезона стали Оуэн Харрис и Сара Адина Смит.
Первый сезон сериала за первые три дня посмотрели 6,7 млн зрителей — это делает его одним из трех лучших стартов сериалов за всю историю HBO Max. Шоу уже продлили на второй сезон.