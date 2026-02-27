С июня заработает новый ГОСТ для отелей

В России с июня заработает новый ГОСТ на средства размещения для туристов, пишет РИА «Новости».
Согласно ему, гостиницы нельзя будет размещать в жилых домах. Кроме того, рекомендуется устанавливать круглосуточный лифт при строительстве новых зданий, в которых больше пяти этажей.
Стандарт также рекомендует вводить специально оборудованные места для курящих. Еще гостиница должна проводить систематическую уборку номеров и замену постельного белья с установленной периодичностью. Туристам должны быть доступны услуги по вызову скорой помощи, аптечка и тонометр.
«Развитие туризма требует не только строительства новых гостиниц, но и единых понятных правил качества сервиса, а комфорт и безопасность проживания становятся ключевыми факторами выбора направления для поездок. Новый национальный стандарт направлен на то, чтобы обеспечить единый уровень качества услуг в средствах размещения и сделать туристическую инфраструктуру более понятной и предсказуемой для гостей», — прокомментировали в Росстандарте.
Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и выступают ориентиром для производителей и предпринимателей. ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть отсылка в законе, контракте или техрегламенте.