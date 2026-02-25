На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники

В числе праздников — Новый год, Рождество, День весны и труда, День Победы, День защиты детей, День России, День знаний и другие. В остальные дни сократится разрешенное время продажи алкоголя. С понедельника по четверг спиртное будут продавать с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16 часов, в субботу — с 11 до 14 часов. Сейчас алкоголь реализуют с 10 до 23 часов.