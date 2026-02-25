Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам

Главным драйвером роста стало поколение эхо-бумеров, родившихся в период кратковременного всплеска рождаемости в 1991–1995 годах. Сейчас эти люди находятся в возрасте около 30 лет, на который приходится пик деторождения. Численность женщин в этой возрастной группе выросла на 9% по сравнению с 2020 годом.