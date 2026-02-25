Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон

Телевизионная сесть MGM+ продлила сериал «Робин Гуд» на второй сезон. Об этом сообщает Variety. Как и первый сезон, второй будет состоять из 10 эпизодов. Съемки начнутся этим летом в PFI Studios в Сербии.
Главную роль — Роба, он же Робин Гуд, играет Джек Паттен. В сериале также снимаются Лорен МакКуин (Мэриан), Шон Бин (шериф Ноттингема), Лидия Пекэм (Присцилла Ноттингемская), Стивен Уоддингтон (граф Хантингдон) и Конни Нильсен (королева Элеонора Аквитанская). Шоураннер и исполнительный продюсер — Джон Гленн.
По сообщениям MGM+, во втором сезоне действие выйдет за пределы Шервуда и Ноттингема. История переместится к дворам Англии, Франции и Рима, а бунт разбойников превратится в борьбу за судьбу королевства. На фоне распада Анжуйской империи Роб и Мэриан окажутся среди королей и королев и будут вынуждены играть по правилам власти — с политикой, золотом и предательством, чтобы защитить саксов.
Драматический сериал о легендарном разбойнике впервые вышел на MGM+ в ноябре 2025 года, а финал сезона показали 28 декабря.