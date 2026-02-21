В России предложили запретить выгонять кормящих матерей из общественных мест

В арт-парке Никола-Ленивец на Масленицу сожгли гигантское сердце
Фото: Eyasu Etsub/Unplash

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила на законодательном уровне запретить В России выгонять женщин, кормящих грудью, из общественных мест. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая барыня».

Буцкая считает, что соответствующие поправки нужно внести в закон «Об основах охраны здоровья». В разговоре с «Осторожно Media» депутат сказала, что инициатива должна «изменить отношение к маме и малышу».

«Кормящую маму то из кафе, то из музея, то из спортклуба выгоняют. Страдает мама, страдает ребенок. Нужно не запрещать, не выгонять, а помочь! Всегда можно найти место, подальше от посторонних глаз. Предложить маме и малышу отдельную комнату для кормления или угловой столик и ширму. Если есть желание помочь, то всегда можно найти возможность это сделать», — сказала она. 
 
В пояснительное записке к законопроекту говорится:

  • Каждый грудной ребёнок имеет право на получение грудного молока немедленно, по своему требованию в соответствии с установившимся индивидуальным режимом питания ребенка и привычным для него путем прикладывания к груди матери;
  • Мать имеет право кормить, прикладывая к груди своего находящегося на грудном вскармливании и требующего кормления ребёнка (детей), в общественных местах, принимая по возможности меры, исключающие либо ограничивающие наблюдение других лиц за процессом грудного кормления;
  • Кормящая мать имеет право сама выбирать, где кормить грудью своего ребёнка
    (детей), её право не должно ограничиваться тем, что в общественном месте оборудовано
    отдельное помещение (место) для кормления и ухода за ребёнком (детьми);
  • Никто не вправе запрещать, препятствовать или мешать матери кормить
    своего ребёнка (детей) грудью, дискриминация женщины по причине грудного
    кормления ребёнка (детей), в том числе в общественном месте, не допускается.
  • Лица виновные в нарушении запрета несут ответственность в соответствии со статьёй 5.62 КоАП.
     
