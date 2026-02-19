Дистрибьютор К24 представил трейлер фильма «Северная станция» — полнометражного дебюта режиссера и сценариста Сергея Овечко. Картина выйдет в прокат 2 апреля.
Сюжет рассказывает о талантливой студентке биофака Свете, которая проходит практику на станции «Северная». Там у нее завязывается короткий роман со взрослым преподавателем Рудиным, и эти отношения разрушают ее личную жизнь и будущую карьеру.
Спустя 10 лет девушке предлагают присоединиться к многочисленным обвинениям в харассменте со стороны Рудина, но она до сих пор его любит и сначала хочет выяснить правду.
Фильм уже получил признание на российских фестивалях. На «Духе огня» в Ханты-Мансийске картина была отмечена призом Гильдии кинооператоров имени Павла Лебешева за лучшую операторскую работу и наградой за лучшую женскую роль.