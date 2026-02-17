Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки
«20–40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете
Ненецкий АО — регион с наименьшим количеством краж в 2025 году
Дэниел Рэдклифф рассказал, что обсуждает с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом сериал о Гарри Поттере
Baza сообщила о предстоящей полной блокировке Telegram. В Госдуме это не подтвердили
Средняя пенсия неработающих россиян составляет почти 24 000 рублей
Выход PlayStation 6 могут перенести на 2029 год
Опрос: только в Москве жены переводят мужьям больше денег, чем они им
Малыш Йода — в новых кадрах «Мандалорца и Грогу»
Сериал Майка Флэнагана «Кэрри» выйдет в октябре 2026 года
В «Афише» новый директор по развитию
В Липецкой области на Масленицу сожгут чучело Лабубу
Ерин Ха на новом постере «Бриджертонов»
Тейлор Свифт записала видео об американских фигуристках-одиночницах
«2ГИС» подсчитал индекс блина. Красноярцы могут позволить себе 729 штук
Одну из самых редких карточек Pokémon продали на аукционе за 16,5 миллиона долларов
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошокером
Росавиация рекомендовала выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет
Скончался актер Роберт Дюваль, сыгравший в «Крестном отце» и «Убить пересмешника»
В Роспотребнадзоре назвали безопасное количество блинов для организма
Цирк в Мневниковской пойме планируют открыть в 2030 году
Москвичи почти перестали называть мальчиков именем Макс
Милош Бикович — в первом тизере-трейлере «Холопа-3»
В России с 2010 года число колющих наркотики снизилось на 65%

«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем

Афиша Daily
Фото: пресс-служба «Хлебозавода»

С 20 по 22 февраля на московском «Хлебозаводе» пройдет серия событий, приуроченных к Масленице. В программе ― лекция-концерт от Ízba Deví, детские мастер-классы и семейный спектакль о Петрушке. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе культурной площадки.

20 февраля Ízba Deví ― проект девушек из группы Hodíla Ízba ― погрузит слушателей в пространство масленичного обряда. Артистки также расскажут о своем опыте исследований и экспедиций, познакомят с многообразием русской музыкальной культуры, заведут хоровод со зрителями. Место встречи ― котельная «Хлебозавода».  

21 февраля Детская школа дизайна НИУ ВШЭ приглашает детей от 6 до 15 лет вместе собрать большое чучело Масленицы. После создания его вынесут на улицу и сожгут, символически прощаясь с зимой.

22 февраля покажут «Петрушку и Чуу» ― семейный спектакль на стыке кукольного и теневого, созданный в коллаборации с «Электротеатром Станиславский». По сюжету Петрушка влюбляется в прекрасную балерину Чуу, душу Масленичного Чучела. Однако вскоре герой узнает, что Чучело нужно сжечь, иначе не наступит весна. 

Все выходные на «Хлебозаводе» будут работать точки от бренда «Астри», где можно будет бесплатно попробовать блины. 

Расскажите друзьям
Теги:
ВШЭ