Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»

«Наша история могла произойти в балете, в актерской среде, в бизнесе или любой другой сфере, так что фигурное катание ― это всего лишь площадка, театр действий. Для меня этот сериал ― про ответственность взрослых перед детьми, про то, насколько вредное влияние оказывают на детей эмоционально незрелые взрослые и как это в дальнейшем меняет жизнь человека», ― поделилась Ангелина Пахомова.