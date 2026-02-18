На синей ветке московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года
Марго Робби рассказала, что на съемках думает о зрителях, а не о критиках
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет не раньше 2030 года
Зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет
Activision объявила о закрытии игры Call of Duty: Warzone Mobile
Мартин Скорсезе озвучит персонаж в фильме в «Мандалорец и Грогу»
В России сертифицирован первый веганский алкоголь
Тропическая лихорадка чикунгунья появилась в Европе из‑за изменения климата
Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стайнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга

В гиде Ultima Guide от «Яндекс Еды» появились лучшие бары Москвы

Афиша Daily
Фото: Emily Andreeva/Unsplash

«Яндекс Еда» включила в гид Ultima Guide лучшие бары Москвы, а также обновила столичный список самых интересных в городе ресторанов. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Они поделились, что претендентов на попадание в гид отбирали с помощью искусственного интеллекта, но победителей определили эксперты и пользователи путем голосования.

Лучшим баром года признали Butler The Japanese Bar. Лучшим рестораном стала Ikra. Награду за лучший интерьер получило кафе «Пушкин», а «Превосходный сервис» — Krasota. Самым популярным баром среди пользователей оказалась Veladora.

Всего в барный перечень вошли 20 заведений, в том числе «Коробок» на Большой Дмитровке, Insider на Сретенке, Mitzva Bar на Пятницкой. Все эти места специализируются на коктейлях.

Также в список включили места с настойками — «Алкобуфет „Шашлычная“» и «Свобода-2». Вошли в рейтинг и тайные бары, куда можно попасть только по брони или рекомендации, — «Кабинет 3.14» и Chainaya. Tea & Cocktails.

Лучшие бары выбирали из 512 точек, включенных в лонг-лист. Каждый бар проанализировали более чем по 100 критериям: от числа посетителей за полгода и периодичности их возвращения до отзывов в сети.

Дизайн, атмосферу и меню баров и ресторанов оценивали уже специалисты — их было 126 человек. Среди них — рестораторы, шеф-повара, гастрокритики, журналисты и инфлюэнсеры. Также учли голоса свыше 40 тыс. пользователей.

Над методологией отбора ресторанов работали гастрожурналисты Анна Куклина и Анна Кукулина, а над методологией отбора баров — журналист Лиза Маценко, сооснователь барной экосистемы «Следуй за кроликами» Игорь Зернов и многократный победитель конкурсов барменов Роман Визе.

Расскажите друзьям
Теги:
Яндекс