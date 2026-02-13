Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест

Во время реставрации палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной специалисты нашли фрагменты полихромных изразцов, костяной свисток и нательный крест. Все найденные артефакты передадут на постоянное хранение в государственную часть Музейного фонда РФ — в Музей Москвы, где начнется научная нумизматическая и историческая обработка находок. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.