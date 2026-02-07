В палатах купца Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли серебряные монеты XVI–XVII веков

Роуз Берн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
Опрос: каждый четвертый россиянин интересуется Олимпийскими играми в Италии
Хоррор «Глиноликий» выйдет 23 октября
Джонатан Нолан назвал «Одиссею» брата грандиозным достижением
Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко
Мэра города Текила арестовали за вымогательство у производителей текилы
Подготовка к промо альбома «Brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
Грабителя из «Один дома» Дэниела Стерна оправдали по делу о склонении к проституции
Назван топ самых романтичных городов для поездок на День святого Валентина
Сиквел «Практической магии» с Николь Кидман и Сандрой Буллок выйдет раньше запланированного срока
adidas выпустил кеды в память о Бобе Марли
Николь Кидман в роли судмедэксперта в тизере сериала «Скарпетта»
Принцесса Пич и Тоад отправляются в космос в новом тизере «The Super Mario Galaxy Movie»
Самара Уивинг вновь попадает в смертельную игру в трейлере сиквела «Я иду искать»
Релиз фильма М.Найта Шьямалана по роману Николаса Спаркса перенесли на 2027 год
«Макдоналдс» выпустил наборы для наггетсов с черной икрой ко Дню святого Валентина
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер снимется в ромкоме «Прощай, девочка»
Небольшой набросок Микеланджело продали за 27 млн долларов ― это рекорд для произведений художника
Фанни Ардан получила «Золотую маску»
В Китае свинья на дроне оставила деревню без электричества
В Москве открыли второй зарядный хаб для электромобилей
Больше 50% туристических поездок в Россию в 2025 году пришлось на граждан Китая
Джесси Бакли на первом постере «Невесты» Мэгги Джилленхол
В Евросоюзе от TikTok потребовали изменить «вызывающий привыкание» интерфейс
«На помощь!» Рейми сначала должна была выпустить Sony, но студия настаивала на релизе на стриминге
Пара занялась сексом в отеле, а потом обнаружила себя на порноресурсе
Кристен Стюарт купила исторический кинотеатр в Лос-Анджелесе
Система маркировки «Честный знак» остановила продажу 3 млрд товаров, нарушающих требования

В палатах купца Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли серебряные монеты XVI–XVII веков

Фото: t.me/olga_b_lyubimova

В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли уникальный клад. Во время реставрации в жилых покоях на втором этаже обнаружили керамический сосуд с серебряными чеканными монетами, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Клад, предварительно датированный рубежом XVI–XVII веков, насчитывает около 20 тыс.монет. Их точное количество и научную ценность в ближайшее время определят эксперты.

1/4
© t.me/olga_b_lyubimova
2/4
© t.me/olga_b_lyubimova
3/4
© t.me/olga_b_lyubimova
4/4
© t.me/olga_b_lyubimova

«Значимость события подчеркивается и самой историей здания. Эти стены уже более 150 лет являются знаковыми для российской науки о культуре: именно здесь исторически располагалось Московское археологическое общество, созданное графом Алексеем Уваровым», — говорится в сообщении.

Летом в Москве, недалеко от церкви Знамения на Шереметевом дворе, археологи во время раскопок обнаружили печать времен Ивана III. По словам главы города Сергея Собянина, это была первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя — из периода свинцовых. Позже встречались только восковые.

Расскажите друзьям