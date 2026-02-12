Шоу Bad Bunny на Супербоуле вошло в топ-5 самых просматриваемых в истории

Выступление Bad Bunny в перерыве Супербоула-2026 посмотрели 128,2 млн зрителей — это четвертый результат за всю историю мероприятия.
Пуэрто-риканский музыкант уступил лишь Кендрику Ламару (2025), Ашеру (2024) и Майклу Джексону (1993), но существенно опередил Рианну, Доктора Дре и Принса по этому показателю.
Выступление Bad Bunny стало манифестом латиноамериканской культуры. Сцену с музыкантом разделили десятки танцоров, а также знаменитости: Педро Паскаль, Карди Би, Джессика Альба и Кароль Джи.
Леди Гага исполнила латино-версию «Die with a Smile» в компании его группы Los Pleneros de la Cresta, а Рики Мартин представил «El apagón». В конце выступления артист перечислил страны Северной, Центральной и Южной Америки под флагами, вынесенными танцорами, а на экранах появилась надпись: «Единственное, что сильнее ненависти, — это любовь».