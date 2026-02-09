ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
В День всех влюбленных в Москве ожидаются осадки и гололед

Фото: Laura Ockel/Unsplash

В Москве в День всех влюблeнных 14 февраля прогнозируются осадки, которые приведут к образованию гололеда. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«14 февраля погода будет облачная, с осадками. Атмосферное давление сохранится довольно низким. Температура в течение суток в Москве — от –2 до +3 градуса. Это выше климатической нормы почти на 5 градусов. Неприятный момент именно в конце недели, в выходные дни, — это то, что велика вероятность гололеда, который представляет опасность для транспорта, пешеходов. Эти переохлажденные осадки в виде дождя будут прилипать к тому асфальту, который остыл за эту зиму, и поэтому возможны гололедные явления», — сказала Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждал, что в пятницу, 13 февраля, в Москву придет короткая оттепель: температура впервые в этом году поднимется выше нуля — до +2 градусов. Причиной станет теплый сектор южного циклона. По словам синоптика, резкое потепление начнется 12 февраля — тогда температура поднимется с –10 до 0 градусов.

