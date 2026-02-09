В День всех влюбленных в Москве ожидаются осадки и гололед

«14 февраля погода будет облачная, с осадками. Атмосферное давление сохранится довольно низким. Температура в течение суток в Москве — от –2 до +3 градуса. Это выше климатической нормы почти на 5 градусов. Неприятный момент именно в конце недели, в выходные дни, — это то, что велика вероятность гололеда, который представляет опасность для транспорта, пешеходов. Эти переохлажденные осадки в виде дождя будут прилипать к тому асфальту, который остыл за эту зиму, и поэтому возможны гололедные явления», — сказала Позднякова.