В клипе на «Opalite» снялся каст «Газеты», с которым Тейлор Свифт попала на «Шоу Грэма Нортона»

Когда мы все общались в эфире, Донал пошутил, что хотел бы сняться в одном из моих клипов. Он ирландец! Он шутил! Однако в тот самый момент во время интервью меня мгновенно осенила идея. И вот неделю спустя он получил по электронной почте сценарий, который я написала для клипа «Opalite», где ему была отведена главная роль. У меня возникла мысль: а что, если все наши попутчики по тому выпуску «Шоу Грэма Нортона», включая самого Грэма, тоже станут его частью? Как групповая работа в школе, только для взрослых и без обязаловки. К моей радости, все участники того шоу нашли возможность переместиться с нами в 1990-е и помочь с этим видео».