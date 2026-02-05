Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace

Prada Group объявила о назначении бельгийского дизайнера Питера Мюлье на пост креативного директора дома моды Versace.
Его контракт вступит в силу с 1 июля 2026 года. Мюлье сменит Дарио Витале, который возглавлял бренд менее года и ушел вскоре после завершения сделки по покупке Versace Prada Group в декабре 2025-го.
Vogue пишет, что назначение Мюлье — это стратегический шаг нового владельца Prada Group. Лоренцо Бертелли, председатель Versace и наследник Prada, заявил, что Мюлье был назван «правильным человеком для бренда», способным «раскрыть весь потенциал Versace» и вести диалог с его наследием.
Карьера Мюлье тесно связана с Рафом Симонсом (сейчас вторым креативным директором Prada). Он был его правой рукой в Jil Sander, Christian Dior и Calvin Klein. С 2021 года Мюлье возглавлял дом Alaïa, совмещая уважение к наследию покойного основателя с современными коммерческими решениями. Под его руководством появились вирусные хиты вроде балеток-сеток и сумки Le Teckel, а бренд демонстрировал рост.
Теперь Мюлье должен будет исправить в Versace ситуацию с продажами и четко определить идентичность бренда, которая размылась при прежнем владельце, американском холдинге Capri. В 2025 финансовом году выручка Versace упала на 15%. Аналитики считают, что возвращение бренда под итальянское управление откроет новые возможности для роста.