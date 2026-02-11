Яндекс Недвижимость представила виртуальную 3D-галерею по итогам арт-проекта об архитектуре

LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Самая высокооплачиваемая вакансия в России — сварщик
Читаемость «Грозового перевала» выросла в 4 раза в преддверии выхода экранизации с Марго Робби
Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс снимутся в новом фильме «Мумия»
Netflix выпустит видеоверсию бродвейского спектакля по «Очень странным делам»
Слешер «Крик» покажут целиком в TikTok
Ариэла Барер заменит Одессу Эзайон в новом фильме A24 «Глубокие порезы»
Десерт «Шоколадная монашка» из «Кофемании» разозлил православных
«Иди ты к черту, приятель!»: мужчина-актер однажды подарил Марго Робби книгу о похудении
Посмотрите трейлер короткометражки «Sandiwara» Шона Бейкера с Мишель Йео в главной роли
В России стали втрое чаще гуглить физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов Эпштейна
Ангури Райс и Спайк Ферн в трейлере ромкома «Finding Emily»
Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»
Изабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead
Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»
Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»
Charli XCX сыграет в новом фильме ужасов Такаси Миикэ
Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми
Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом
В конце февраля на небе выстроятся шесть планет
В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»
«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта
Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой
Мужчина из Pringles объявил о разрыве с Сабриной Карпентер
В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 000 рублей
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники

Яндекс Недвижимость представила виртуальную 3D-галерею по итогам арт-проекта об архитектуре

Афиша Daily
Фото: Яндекс Недвижимость

Сервис Яндекс Недвижимость завершил художественный проект «Идеальные формы и живая реальность», посвященный современной жилой архитектуре, и представил его результаты в формате виртуальной 3D-экспозиции.

С 2024 по 2026 год сервис совместно с Pennlab Gallery провела три офлайн-выставки в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, где на каждой площадке к общей коллекции добавлялись работы местных авторов. После каждой экспозиции сервис представлял произведения в виртуальном формате с помощью 3D-туров.

Всего в проекте участвовали 13 художников из трех городов, включая Владислава Ефимова (куратор), Юрия Пальмина, Федора Телкова и других. Объектами их художественного исследования стали новостройки девелоперов MR Group, «Самолет», «Брусника», ЛСР, Sminex и других.

Теперь все три выставки финально объединили в онлайн-формат интерактивных 3D-туров. Технология 3D-туров является собственной разработкой компании. Она обеспечивает высокую точность и детализацию изображений без ретуши, что уже получило положительный отклик пользователей. 

По данным сервиса, объявления с 3D-турами привлекают на 37% больше просмотров, а в столицах до 95% таких объектов сдаются на долгосрочный период в сервисе Яндекс Аренда полностью онлайн.

Как отметил коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров, в проекте «Идеальные формы и живая реальность» технологию применили с целью показать творческий взгляд на современный городской ландшафт, посмотреть на новую архитектуру через призму художественной фотографии.

