«Как Майк Тайсон»: Дженнифер Гарнер откусила кусок уха партнеру на съемках сцены боя

Американская актриса Дженнифер Гарнер откусила кусок уха партнеру по съемкам во время работы над фильмом «Королевство» в 2007 году. Об этом написал The Hollywood Reporter.
Инцидент произошел, когда Гарнер и каскадер Сала Бейкер снимали сцену боя. Режиссировал ее Пит Берг. По словам Гарнер, он попросил актрису вести себя так, будто ей в самом деле угрожает смертельная опасность.
«У нас не было сложной хореографии, и он велел мне делать все возможное, чтобы выжить. Он что‑то делал, я делала, и в итоге я забралась ему на спину. Я укусила его за ухо, и у нас есть фотография, где у него отсутствует кусок уха», — вспомнила Гарнер.
Гарнер и Бейкер воссоединились почти 20 лет спустя на съемках нового проекта — сериала «Последнее, что он сказал мне». На них им снова пришлось драться. В одной сцене персонаж Бейкера пробирается в дом героини Гарнер. Женщина не успевает убежать, и на ее кухне начинается ожесточенная схватка.
Артисты так отчаянно боролись друг с другом, что съемочная команда попросила Бейкера быть поосторожнее с партнершей. На что Гарнер ответила: «Нет, нет, нет, нет, он не будет осторожен. Я не буду осторожна. Просто отойдите. У нас тут свои счеты».
Гарнер рассказала про инцидент с ухом на мероприятии Apple TV в Санта-Монике. На нем присутствовал Николас Костер-Вальдау, сыгравший в «Последнее, что он сказал мне». Актер не мог поверить в реальность истории Дженнифер.
«Ты откусила ему кусок уха?» — спросил он. Гарнер подтвердила: «Как Майк Тайсон». Следом за этим актриса пошутила: «Не зли меня. Я кажусь милой. Но я тебя уже предупреждала».
«Последнее, что он сказал мне» вышел в 2023 году. Сериал рассказал о женщине по миени Ханна, чей муж Оуэн однажды пропадает. Пока героиня пытается отыскать его, все вокруг говорят, что он не был тем, за кого себя выдавал.
Шоу получит второй сезон, он выйдет 20 февраля. В нем, как показал трейлер, Оуэн возвращается после пяти лет отсутствия. И тогда Ханна и ее падчерица Бэйли попадают в гонку в попытках понять, как воссоединить семью, прежде чем прошлое настигнет их.