«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня

Фильм студии A24 «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом получил дату релиза — 19 июня. Это дата выхода в зарубежный прокат, российская пока не уточняется.
Фильм основан на одноименной английской народной балладе. По сюжету Робин Гуд (Хью Джекман), уставший от жизни разбойника, нуждается в лечебной процедуре кровопускания. Вместе со своим верным соратником Маленьким Джоном (Билл Скарсгорд) он отправляется в обитель Кирклис, в которой его ждет смертельная ловушка. Главному герою предстоит сразиться с собственным прошлым, полным насилия и преступлений.
Режиссером фильма выступил Майкл Сарноски, известный по картинам «Свинья» и «Тихое место: День первый». В актерский состав, помимо Джекмана, вошли Джоди Комер («Убивая Еву»), Билл Скарсгорд («Оно»), Мюррей Бартлетт («Опус») и Ноа Джуп («Ford против Ferrari»).
Съемки проходили в Северной Ирландии в феврале–марте 2025 года. Фильм был снят на 35-миллиметровую пленку. Ранее вышел трейлер.