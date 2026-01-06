В трейлере нового триллера A24 Хью Джекман предстал в роли Робин Гуда

Кинокомпания A24 опубликовала трейлер триллера «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом в главной роли. Премьера картины запланирована на этот год, точная дата пока не объявлена.
Фильм основан на одноименной английской народной балладе. По сюжету Робин Гуд (Хью Джекман), уставший от жизни разбойника, нуждается в лечебной процедуре кровопускания. Вместе со своим верным соратником Маленьким Джоном (Билл Скарсгард) он отправляется в обитель Кирклис, в котором его ждет смертельная ловушка. Главному герою предстоит сразиться с собственным прошлым, полным насилия и преступлений.
Режиссером фильма выступил Майкл Сарноски, известный по картинам «Свинья» и «Тихое место: День первый». В актерский состав помимо Джекмана вошли Джоди Комер («Убивая Еву»), Билл Скарсгард («Оно»), Мюррей Бартлетт («Опус») и Ноа Джуп («Ford против Ferrari»).
Съемки проходили в Северной Ирландии в феврале–марте 2025 года. Фильм был снят на 35-миллиметровую пленку.