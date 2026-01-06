В трейлере нового триллера A24 Хью Джекман предстал в роли Робин Гуда

Фильм основан на одноименной английской народной балладе. По сюжету Робин Гуд (Хью Джекман), уставший от жизни разбойника, нуждается в лечебной процедуре кровопускания. Вместе со своим верным соратником Маленьким Джоном (Билл Скарсгард) он отправляется в обитель Кирклис, в котором его ждет смертельная ловушка. Главному герою предстоит сразиться с собственным прошлым, полным насилия и преступлений.