Чаппелл Рон появится в Fortnite

Певица и обладательница «Грэмми» Чаппелл Рон появится в 13-м сезоне музыкального режима Festival в Fortnite. Об этом объявила компания Epic Games.
Специальные косметические предметы появятся в игре уже 5 февраля. Год назад певица призналась, что играет в Fortnite на Nintendo Switch, чтобы расслабиться, и прямо попросила разработчиков сделать для нее скин.
В игру войдет костюм Чаппелл Рон, повторяющий один из ее сценических образов, с ковбойской шляпой и звездами. Он будет доступен при покупке Heartcore Music Pass. В комплекте также идут музыкальный трек «Pink Pony Club», тематический бэкблинг и инструменты.
Еще в обновлении появится костюм Roan of Arc, который будет продаваться в магазине отдельно. Он создан по мотивам ее образа в доспехах с выступления на VMA 2024 года. К нему можно будет приобрести дополнительный комплект с пылающим мечом-киркой и особой эмоцией.
Чаппелл Рон пополнила список знаменитостей, ставших иконами Festival, среди которых уже были Билли Айлиш, Леди Гага, Сабрина Карпентер, The Weeknd и Metallica.