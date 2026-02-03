The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы

От имени группы на вручении наград присутствовал автор-исполнитель Джесси Уэллс. Он зачитал заранее подготовленную речь фронтмена The Cure Роберта Смита. Текст также появился в соцсетях группы: «Саймон, Джейсон, Роджер, Ривз и я хотели бы поблагодарить “Грэмми” за эту замечательную награду. Для нас большая честь ее получить».