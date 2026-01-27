Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул, и раскритиковал его хедлайнеров
27 января в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Во вторник, 27 января, в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

За этот день выпадет до 20 миллиметров осадков, что увеличит высоту сугробов с 30 до 47 сантиметров. Температура будет колебаться от –4 до –7 градусов.

Самые интенсивные снегопады прогнозируются во вторник и в ночь со вторника на среду. Ожидается, что к четвергу высота снежного покрова в столице достигнет 52–57 сантиметров и, вероятно, превысит абсолютный рекорд этого дня, установленный в 1956 году (50 сантиметров).

Ранее сообщалось, в Москве участились случаи выхода лис к жилым районам. «Сейчас у лисиц продолжается период гона — естественный этап жизненного цикла, в который они могут проявлять повышенную активность. Кроме того, лисицы чаще выходят к людям в связи с установлением глубокого снежного покрова на природных территориях», — прокомментировал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров.

При встрече с дикими животными специалисты рекомендуют не приближаться к ним — это может быть опасно как для людей, так и для самих лисиц.

