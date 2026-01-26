Ричард Гир сыграет в сериале «The Off Weeks»

Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул, и раскритиковал его хедлайнеров
Итан Хоук выполнил все трюки в фильме «Вес», но чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза
Релиз концертного фильма Билли Айлиш перенесли на май
Эмбер Херд заявила, что «потеряла свою способность говорить» после суда с Джонни Деппом
Сериал-продолжение «Рассказа служанки» получил дату релиза
Бренд Levi’s запустил образовательный проект для молодых людей, чтобы научить их зашивать одежду
Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе
Иностранцам с судимостью могут запретить получать российское гражданство
Салли Хокинс снимется в новой экранизации «Элоизы»
«Смешарики» сделали свою версию мема с пингвином-нигилистом
Режиссерский дебют Кита Харингтона покажут на Манчестерском кинофестивале
Морган Фриман назвал свои любимые кинороли
Внуково стало самым непунктуальным аэропортом в Москве в 2025 году
ChatGPT использует информацию из энциклопедии Илона Маска Grokipedia
Лувр закрылся уже в четвертый раз из‑за забастовок сотрудников
58% сотрудников в России рассказали, что не готовы терпеть начальника-абьюзера
В Милане откроют для публики фреску Леонардо да Винчи в замке Сфорца
Третья часть «Аватара» показала рекордное падение сборов в мировом прокате
«Жильца» Хичкока переформатировали в вертикальную микродраму
Роберт Паттинсон создавал эмбиент-музыку во время съемок «Бэтмена»
«Читай-город»: Достоевский стал самым популярным писателем у россиян в 2025 году
Тихон Жизневский и Ольга Лерман в трейлере сериала «Время счастливых»
Сэм Рейми не планирует возвращаться ко вселенной «Человека-паука»
По мультику «Приключения поросенка Фунтика» снимут полнометражный фильм с живыми актерами
ВЦИОМ: россияне потратили на Новый год в среднем 64,4 тыс. рублей
Госдума планирует ограничить платный прием в колледжах по непрофильным направлениям
Доналл Глисон сообщил, что работа над вторым сезоном сериала «Газета» уже началась
Сильный снегопад в Москве продлится более двух суток

Ричард Гир сыграет в сериале «The Off Weeks»

Фото: Blackbird

Американский актер Ричард Гир, известный по фильму «Красотка», снимется в сериале «The Off Weeks» («Выходные недели»). Его выпустит Apple TV, сообщил Deadline.

В шоу также сыграют Джессика Честейн, Бен Стиллер, Ариан Моайед и Анналей Ашфорд. Режиссером проекта выступит Майкл Шоуолтер, а шоураннером — Алисса Наттинг. Честейн и Стиллер будут среди исполнительных продюсеров сериала.

Сюжет шоу развернется вокруг профессора писательского мастерства Гаса Адлера (Стиллер), чья жизнь превращается в хаос после развода. Он заботится о детях в те недели, которые они проводят с ним.

В свободное время Гас влюбляется в загадочную Стеллу Уэст (Честейн). Появление это женщины ставит под угрозу как его родительские обязанности, так и романтические надежды.

Проект обещает стать увлекательной драмой о любви, семье и сложном выборе, с которым сталкиваются современные родители. Шоу будет состоять из восьми эпизодов.

Гир исполнит в сериале роль Джонатана. Кем будет этот персонаж, не уточняется.

В продюсерский состав войдут, помимо Честейн и Стиллера, Джон Лешер, Келли Кармайкл, Джордана Моллик, Пол Ли, Габриэль Фишер, Питер Принципато, Аллен Фишер, Брайан Стейнберг и Дин Бакопулос.

